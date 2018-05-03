Госдеп: состояние заключенных американцев в КНДР повлияет на взаимоотношения двух стран 

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Благополучие трех американцев, которые находятся в КНДР в заключении, повлияет на взаимоотношения Вашингтона и Пхеньяна. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию об их освобождении.
"Мы не можем подтвердить достоверность этих сообщений. Нам нечего объявить [по этому вопросу]… Их безопасность и благополучие повлияют на будущие взаимоотношения между Соединенными Штатами и правительством Северной Кореи. Их освобождение будет рассматриваться как знак доброй воли", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Вашингтон «ведет работу, чтобы обеспечить скорейшее возвращение американских граждан, удерживаемых в Северной Корее». Госдепартамент в очередной раз указал, что граждане США удерживаются в республике незаконно.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в прошлом месяце присоединился к команде юристов президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью телеканалу Fox News, что северокорейские власти освободят американцев в четверг. Пока неясно, располагает ли он достоверной информацией о переговорах по поводу запланированного освобождения заключенных.
Агентство Yonhap сообщило, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
Трамп в среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.