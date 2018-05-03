Ещё
Госдеп: состояние заключенных американцев в КНДР повлияет на взаимоотношения двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп: состояние заключенных американцев в КНДР повлияет на взаимоотношения двух стран 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Благополучие трех американцев, которые находятся в КНДР в заключении, повлияет на взаимоотношения Вашингтона и Пхеньяна. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию об их освобождении.
"Мы не можем подтвердить достоверность этих сообщений. Нам нечего объявить [по этому вопросу]… Их безопасность и благополучие повлияют на будущие взаимоотношения между Соединенными Штатами и правительством Северной Кореи. Их освобождение будет рассматриваться как знак доброй воли", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Вашингтон «ведет работу, чтобы обеспечить скорейшее возвращение американских граждан, удерживаемых в Северной Корее». Госдепартамент в очередной раз указал, что граждане США удерживаются в республике незаконно.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в прошлом месяце присоединился к команде юристов президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью телеканалу Fox News, что северокорейские власти освободят американцев в четверг. Пока неясно, располагает ли он достоверной информацией о переговорах по поводу запланированного освобождения заключенных.
Агентство Yonhap сообщило, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
Трамп в среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.
ТАСС: последние новости
В Думе предложили применять контрсанкции к странам, фактически поддерживающим действия США Минобороны Британии впервые признало смерть мирного жителя при ударе ВВС в Сирии Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки414
Windows сломал компьютеры по всему миру74
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня23
Популярный российский блогер найден мертвым137
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе151
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение