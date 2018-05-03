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CNN: власти КНДР намерены освободить трех заключенных американцев
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CNN: власти КНДР намерены освободить трех заключенных американцев 

ТАСС 10 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Власти КНДР согласились освободить трех американцев, которые находятся в стране в заключении. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.
По сведениям его источников, данное решение было принято в Пхеньяне около двух месяцев назад. Источник из числа чиновников при этом заверил, что данный шаг властей никак не изменит позицию Вашингтона относительно необходимости отказа Пхеньяна от ядерного оружия.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.
ТАСС: последние новости
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