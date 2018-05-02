Ещё
СМИ: троих американцев перевезли из лагерей в Пхеньян для передачи Трампу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: троих американцев перевезли из лагерей в Пхеньян для передачи Трампу 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, перевезли из трудовых лагерей в отель на окраин Пхеньяна, сообщает «Ренхап».
Предполагается, что американцев перевезли в Пхеньян в начале апреля для передачи президенту США Дональду Трампу. Американцев корейского происхождения обвиняют в шпионаже или «враждебных действиях».
По данным агентства, КНДР обсуждает с США возможность возвращения троих американцев.
Ранее источник сообщил, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне. Часть его мероприятий может состояться на северокорейской стороне.
Ранее Трамп написал в твиттере, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в «Доме мира», который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.
Газета.Ru: последние новости
Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании В ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы Семь штатов США потребовали отменить программу защиты нелегальных иммигрантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию369
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»49
США начали военную операцию в Сирии324
Грузия определилась с российской политикой71
Военные корабли НАТО вошли в Черное море401
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение