Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании

В иске, поданном в Верховном суде Манхэттена , утверждается, что женщина была изнасилована Вайнштейном, а также подвергалась физическому насилию и оскорблениям.

В документах говорится, что Вайнштейн постоянно угрожалКаносе и "дал понять, что если она не согласится на его требования сексуального контакта или разоблачит его поведение, то потеряет работу и возможность работать в шоу-бизнесе.