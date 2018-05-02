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Вайнштейна обвинили в изнасиловании
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Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Помощница продюсера сериала Netflix "Марко Поло" Александра Каноса подала иск, в котором обвинила в изнасиловании голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает CNN.
В иске, поданном в Верховном суде Манхэттена, утверждается, что женщина была изнасилована Вайнштейном, а также подвергалась физическому насилию и оскорблениям.
В документах говорится, что Вайнштейн постоянно угрожалКаносе и "дал понять, что если она не согласится на его требования сексуального контакта или разоблачит его поведение, то потеряет работу и возможность работать в шоу-бизнесе.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт снимет кино о Харви Вайнштейне.
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