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Американские морпехи превратят российские вертолеты в потенциальных противников
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Американские морпехи превратят российские вертолеты в потенциальных противников 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Корпус морской пехоты США намерен использовать российские вертолеты в ходе военных учений, сообщает издание Marine Corps Times. Морпехи хотят поближе познакомиться с Ми-24, предназначенным для нанесения ударов по наземным целям, либо с транспортно-боевой машиной Ми-17. Данные вертолеты массово производились в 1970-1980-х годах, использовались в различных военных конфликтах и широко поставлялись на экспорт.
По мнению аналитиков, раздобыть современные версии этих вертолетов США будет непросто, но более старые модификации морпехи смогут просто арендовать у союзников США по НАТО. Военным понадобится два вертолета, которые планируется арендовать у частного иностранного подрядчика. Соответствующий запрос уже отправлен. В ходе учений российские вертолеты должны будут выступить в качестве потенциального противника морских пехотинцев США.
Пилотам летательных аппаратов условного противника предстоит имитировать ведение разведки позиций американских войск и изображать нанесение ударов по воздушным и наземным военным объектам США. Планируется, что за время учений каждой из машин предстоит налетать не более 40 часов. Информации о датах и продолжительности учений Marine Corps Times не приводит — сказано лишь, что таких учебных миссий будет максимум пять за год.
Корпус морской пехоты США — единственный вид американских вооруженных сил, который может быть задействован за пределами страны без согласования с Конгрессом, напоминает RT. Он подчиняется напрямую американскому президенту. Морская пехота Соединенных Штатов по численности и вооружению превосходит другие аналогичные подразделения всех стран мира. В составе КМП есть свои авиационные, танковые и артиллерийские подразделения, что позволяет ему некоторое время вести боевые действия без поддержки других видов вооруженных сил.
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