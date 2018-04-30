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Маккейн признал, что нынешний срок в сенате будет для него последним
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Маккейн признал, что нынешний срок в сенате будет для него последним 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн, который болен агрессивной формой рака мозга, признал, что не будет переизбираться.
Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз «глиобластома».
"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак 4-й стадии» довольно грубо убедил меня в этом", — пишет Маккейн в своей новой книге «Неуемная волна», отрывок из которой опубликован в Apple News в понедельник.
"Я свободнее, чем мои коллеги, которым придется еще столкнуться с избирателями, я могу говорить, что думаю, и не особо бояться последствий. Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться", — пишет Маккейн.
Он вновь раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку пыток. «Он (Трамп — ред.) отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов. Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности», — добавил сенатор.
Маккейн избирается от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. Он был кандидатом Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери Источники: ЦРУ готовило побег из тюрьмы "сдавшего" Бен Ладена врача
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