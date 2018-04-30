Маккейн признал, что нынешний срок в сенате будет для него последним

Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз «глиобластома».

"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак 4-й стадии» довольно грубо убедил меня в этом", — пишет Маккейн в своей новой книге «Неуемная волна», отрывок из которой опубликован в Apple News в понедельник.

"Я свободнее, чем мои коллеги, которым придется еще столкнуться с избирателями, я могу говорить, что думаю, и не особо бояться последствий. Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться", — пишет Маккейн.

Он вновь раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку пыток. «Он (Трамп — ред.) отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов. Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности», — добавил сенатор.