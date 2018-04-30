«Это мой последний срок»: Маккейн больше не будет переизбираться в сенат США

Маккейн болен агрессивной формой рака мозга. В 2016 году 81-летний сенатор был переизбран на очередной шестилетний срок — шестой по счету.

Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак четвертой стадии» довольно грубо убедил меня в этом

— Джон Маккейн.

Маккейну был поставлен диагноз «глиобластома» в 2017 году. Сенатор отметил, что считает себя «свободнее своих коллег», поскольку может говорить все, что думает, и не бояться при этом последствий.

Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться

— Джон Маккейн

При этом сенатор США в очередной раз раскритиковал действующего американского президента Дональда Трампа

Он отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов. Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности

— Джон Маккейн.

Обо всем этом Маккейн написал в своей новой книге под названием «Неуемная волна».

Ранее Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей.