Маккейн больше не будет переизбираться в сенат США

Сенатор США Джон Маккейн сообщил, что больше не будет переизбираться. Об этом сообщило РИА «Новости».
Маккейн болен агрессивной формой рака мозга. В 2016 году 81-летний сенатор был переизбран на очередной шестилетний срок — шестой по счету.
Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак четвертой стадии» довольно грубо убедил меня в этом
— Джон Маккейн.
Маккейну был поставлен диагноз «глиобластома» в 2017 году. Сенатор отметил, что считает себя «свободнее своих коллег», поскольку может говорить все, что думает, и не бояться при этом последствий.
Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться
— Джон Маккейн
При этом сенатор США в очередной раз раскритиковал действующего американского президента Дональда Трампа.
Он отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов. Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности
— Джон Маккейн.
Обо всем этом Маккейн написал в своей новой книге под названием «Неуемная волна».
Ранее Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей.