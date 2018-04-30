Полиция США неделю ловила кошку в аэропорту

Кошка Пеппер, сбежавшая от пассажира в аэропорту Нью-Йорка, заставила понервничать сотрудников полиции. Правоохранители целую неделю не могли поймать животное, которое выскользнуло из рук владельца при регистрации на борт. Хозяйке пришлось улететь без кошки. Та, в свою очередь, несколько дней скрывалась от людей.