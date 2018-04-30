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Полиция США неделю ловила кошку в аэропорту
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Полиция США неделю ловила кошку в аэропорту 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Кошка Пеппер, сбежавшая от пассажира в аэропорту Нью-Йорка, заставила понервничать сотрудников полиции. Правоохранители целую неделю не могли поймать животное, которое выскользнуло из рук владельца при регистрации на борт. Хозяйке пришлось улететь без кошки. Та, в свою очередь, несколько дней скрывалась от людей.
Полицейские аэропорта отчитывались об успехах по поимке Пеппер в Twitter. Изловить животное они смогли лишь при помощи подруги владелицы питомца. Женщина по-китайски позвала животное и кошка выбежала из своего укрытия, сообщает РЕН ТВ.
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