Сорвалась операция ЦРУ в Пакистане

ЦРУ готовило побег из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена и освободить которого обещал президент Дональд Трамп, но американской операции помешала пакистанская разведка, сообщили РИА Новости два не зависимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.

В минувшую пятницу один из источников сообщил РИА Новости, что Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега, позже в тот же день представитель пешаварской тюрьмы и брат Африди подтвердили агентству Франс Пресс информацию о его переводе.

"ЦРУ планировало вытащить доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, пытаясь организовать побег, но его сорвала ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана).

Сдал сведения об этом информатор из местных, который одновременно работал и на ЦРУ и знал об этом плане. ISI стало известно, что интересовались и планом самой тюрьмы", — сказал собеседник агентства, не пожелавший назвать своего имени.

Эту информацию подтвердил РИА Новости второй источник, который также не захотел назвать своего имени из-за чувствительности темы.

По словам первого источника, США ранее уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. "Спецслужбы защищают своих информаторов, которые оказались раскрытыми, чтобы сохранить доверие к себе среди других секретных агентов и информаторов, особенно за рубежом. Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о (выдаче) Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента Трампа", — сказал источник.

Он также предположил, что ситуация вокруг Африди останется одним из главных раздражителей в американо-пакистанских отношениях.

По словам источника, ЦРУ полагает, что освобождение Африди и его переезд в США крайне важно для других секретных операций американской разведки в этом регионе.