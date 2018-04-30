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Самого старого преступника со смертным приговором казнили в США
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Самого старого преступника со смертным приговором казнили в США 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники тюрьмы американского штата Алабама ввели смертельную инъекцию 83‐летнему Уолтеру Муки, передает телеканал «360».
Он оказался самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года, сообщила газета The New York Times.
В 1989 году Муди осудили за убийство окружного судьи и правозащитника. Следствие доказало, что он отправил им бомбы по почте. Свою вину мужчина так и не признал.
Приведенный в исполнение смертный приговор стал восьмым с начала года в стране.
Предыдущий рекорд принадлежал Джону Никсону из штата Миссисипи. Его казнили в 2005 году в возрасте 77 лет.
На данный момент 40% приговоренных к смерти в США уже перешагнули отметку в 50 лет. В общей сложности казнь разрешена в 31 американском штате.
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