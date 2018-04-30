Вашингтон лишили голоса на выборах в Конгресс США

США не раз подвергались критике за ту систему выборов, которая существует в Штатах и мало соответствует тем «лекалам», которые американцы навязывают всему миру. В день инаугурации первого американского президента Джорджа Вашингтона , которая состоялась 30 апреля 1789 года, эксперты говорят: сегодня американская модель выборов превращается в «скелет в шкафу», тогда как система выборов в России , постоянно совершенствуясь, задаёт один из трендов правового развития.

Справедливость по-американски

Инаугурация первого президента США вошла в историю, благодаря своей самой краткой торжественной речи — выступая в Федерал-холле в Нью-Йорке , Джордж Вашингтон потратил всего-то 135 слов. В нынешней столице Штатов, которая и получила название в честь Вашингтона, инаугурация главы государства состоялась в 1801 году — тогда в должность президента США вступил Томас Джефферсон

Именно с города Вашингтон начинаются казусы избирательной системы США — немногие знают, что его жители… лишены права на участие в американских парламентских выборах. Причём причины, по которым население «столичного» округа (а это — более 646 тысяч человек) не имеет возможности выдвигать своего представителя в Конгресс США , до сих пор чётко не ясны — никаких аргументов, кроме слепого следования неким спорным историческим правилам, не существует. Ограничение было установлено ещё в 1791 году, когда собственно и был образован Конгресс — тогда Вашингтон был крайне скудно населён, поэтому решили, что свои голоса в парламенте ему не нужны. И даже то очевидно обстоятельство, что с тех пор, как говорилось в одном известном детском стихотворении. «собачка могла подрасти» и население округа Колумбия , куда и входит Вашингтон, составляет 646 тысяч человек, не убеждают американские элиты.

«Американский футбол» вместо «американской демократии»

Что касается выборов президента США, то участвовать в них жители американской столицы получили право лишь в 1961 году — это в самой-то «демократичной стране мира»!.. А 2016 год отметился референдумом жителей столичного округа, которые выступили за то, чтобы округу был присвоен статус штата — это даёт право на своего представителя в Сенате, и на то, чтобы представитель вашингтонцев в Конгрессе наконец-то обретёт право голоса. Но воз и ныне там, а пикантность ситуации придаёт то, что 51-м штатом может стать не столичный округ, а.. Пуэрто— Рико , жители которого проголосовали на референдуме в 2017 году за вхождение в состав США.

Стоит вспомнить, что в 2014 году Совет по правам человека ООН всё-таки указал США на «вашингтонский» казус — согласно 25-й статье пакта о гражданских и политических правах, подписанного Штатами, «каждый человек имеет право принимать участие в управлении государственными делами, либо посредством своих представителей, которые избираются в свободном порядке, имеет также право голосовать и баллотироваться в периодических выборах». Администрация Белого дома просто проигнорировала это замечание.

На днях сочувствие жителям Вашингтона высказал постпред Президента России в Крыму Георгий Мурадов . Выступая на круглом столе в Дипакадемии МИД России , он отметил, что в США до сих пор нарушается базисные принципы демократии — «один голос — один человек».

«Близятся выборы в Конгресс (пройдут в ноябре 2018 года — прим. ред.), а жители Вашингтона по-прежнему не имеют право в них участвовать. Вообще, в Америке все чаще выбирают власть меньшинством. Очень жалко американцев, что у них всё так печально происходит. Может быть, поэтому они так часто ввязываются во внешнеполитические авантюры?», — заметил Георгий Мурадов.

Стоит пояснить двухуровневую систему выборов президента США. Правила таковы — каждому штату присуждается определённое число выборщиков. Победитель на выборах определяется по числу голосов выборщиков, а не по числу американцев, которые за него проголосовали. Число выборщиков равняется количеству представителей штата в Конгрессе — чем больше людей живет в штате, тем больше выборщиков за ним закреплено. Например, больше всего их в Калифорнии — 55, а в Вайоминге и еще нескольких штатах их минимальное количество — лишь по 3. Всего — 538 человек, которые вместе они и составляют Коллегию выборщиков.

Между тем, в США действует принцип, когда кандидат, получивший в своём штате большинство голосов (неважно, преимущество это в один или в тысячу голосов), забирает себе все голоса выборщиков. Вот здесь «американская демократия» начинает напоминать «американский футбол». Например, если в той же Калифорнии кандидат от партии демократов набрал 20 000 голосов, а кандидат от республиканцев каким-то чудом набрал 20 002 голоса, то все 55 голосов выборщиков «уходят» последнему. Это и рождает систему, которая напоминает больше спортивный турнир, нежели выборы президента. И президент может быть избран меньшинством населения страны.

Светоч, который ослепил сам себя

Впрочем, специалисты говорят: в современном мире и особенно странах Запада не стоит ожидать от системы выборов больше, чем она реально может дать. Как считает депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов, это институт демократический только по форме — его задача сводится к тому, чтобы раз за разом обеспечивать прохождение людей, которые могут сохранять и поддерживать основы существующего строя. «Для любой буржуазной республики недопустим приход к власти каких-то сил, которые выступят за то, чтобы отнять собственность у олигархов. Причём это опасно для любой транснациональной корпорации — будь то в России или в США», — заметил депутат.

По его словам, именно поэтому избирательная машина в США сконструирована так, чтобы последовательные противники существующей системы рыночных отношений не пришли к власти. «Этим и обусловлены справедливые претензии наших политиков к системе США — у них нет всенародных прямых выборов, есть как минимум один фильтр из выборщиков, и это плохо сочетается с демократическими принципами. У России, даже со всеми возможными оговорками, здесь есть преимущество», — считает депутат.

Есть и ещё один фильтр — двухпартийная система США. Демократы и республиканцы имеют разные позиции лишь на вопросы, не касающиеся «генеральной линии» — таким образом, преемственность в политике США сохраняется столетиями. Только две партии имеют право выдвигать кандидата на пост главы государства. Кстати, со времён первого Джорджа Вашингтона, инаугурацию которого сегодня вспоминают в США, у Америки не было ни одного беспартийного кандидата.

А вот в России наблюдается обратный процесс — Владимир Путин шёл на выборы, как человек, не привязанный ни к одной политической партии. А Павел Грудинин , хоть и позже получил партийный билет КПРФ , выдвигался как представитель «левой» коалиции. Поэтому политологи сегодня критично оценивают предложения некоторых политиков ввести двухпартийный принцип в России — по мнению экспертов, перенимание западного опыта в построении партийных структур, которое происходит у нас с 90-х годов, не приносит успеха. Не выходит у нас «по-западному» — да и не очень-то надо. «Нам не нужны западные лекала — у нас в стране тысячелетиями складывалось уникальное гражданское общество. Надо брать лучшее из международного опыта и отдавать дань общинно-соборному устройству России. А двухпартийная система характерна для англосаксонского общества, с которым мы находимся, мягко говоря, в глубоком недопонимании друг друга», — считает политолог Алексей Мухин

По его словам, американская система выборов давно не развивается, и поэтому стала неуклюжей и уязвимой. «По сути, она не демократична, хотя США и считают себя светочем демократии. Видимо, этот светоч ослепил им глаза — они не замечают, что их система выборов „вышла из употребления“, — считает политолог.

А российская избирательная система, наоборот, закалилась — Алексей Мухин отмечает, что она, повергаясь жёсткой критике с Запада, постоянно совершенствовалась и „становилась всё более демократичной и конкурентной“. „Сейчас де-факто мы можем нашей избирательной системой гордиться. Можно благодарить за это наших западных партнёров, которые своими выпадами заставили нас сделать её таковой“, — резюмирует политолог.