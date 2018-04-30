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Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери
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СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: AP Photo / Cliff Owen
Американский сенатор Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, попросил зятя, издателя журнала The Federalist Бена Доменека "позаботиться о Меган", дочери политика. Об этом сообщает газета The Arizona Republic, ссылаясь на твит Доменека, который он впоследствии удалил.
"Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган. Я сказал, что позабочусь, — написал он. — Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад".
По данным СМИ, Доменек удалил твит примерно через полтора часа после публикации. Непонятно, что побудило его написать такое сообщение.
Ранее в этом месяце 81-летний Маккейн попал в больницу с дивертикулитом (инфекционным заболеванием кишечника). Его прооперировали. По словам жены, после операции он чувствовал себя хорошо.
Маккейн, занимающийся в сенате делами Комитета по вооруженным силам, известен агрессивной позицией по отношению к России. В марте он раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Весной прошлого года он называл Россию более серьезной угрозой, чем "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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