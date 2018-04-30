СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери

Американский сенатор Джон Маккейн , которому в прошлом году диагностировали рак мозга, попросил зятя, издателя журнала The Federalist Бена Доменека "позаботиться о Меган", дочери политика. Об этом сообщает газета The Arizona Republic, ссылаясь на твит Доменека, который он впоследствии удалил.

"Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган. Я сказал, что позабочусь, — написал он. — Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад".

По данным СМИ, Доменек удалил твит примерно через полтора часа после публикации. Непонятно, что побудило его написать такое сообщение.

Ранее в этом месяце 81-летний Маккейн попал в больницу с дивертикулитом (инфекционным заболеванием кишечника). Его прооперировали. По словам жены, после операции он чувствовал себя хорошо.

* Террористическая организация, запрещенная в России.