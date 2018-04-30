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Япония и США продолжат «давить» на КНДР
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Япония и США продолжат «давить» на КНДР 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон и Токио договорились продолжить политику максимального давления на Северную Корею для её полной денуклеаризации.
Об этом в информирует агентство Kyodo.
Как уточняется, к соответствующей договорённости пришли министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.
27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в ходе беседы с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух государств.
RT на русском: последние новости
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