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Семь американских штатов выступили за отмену защиты мигрантов
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Семь американских штатов выступили за отмену защиты мигрантов 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: set-travel.com
Семь американских штатов потребовали в суде отменить программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации. Также они выступают за остановку выдачи бумаг, гарантирующих отсрочку депортации.
Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон отметил, что данный закон сталкивает интересы исполнительной власти и конгресса, передает РИА Новости.
Бывший американский лидер Барак Обама распорядился предоставлять постоянные отсрочки от депортации иммигрантам, которых привезли в США детьми. Таких людей в старне не менее 700 тысяч.
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