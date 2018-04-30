Сотни жителей Центральной Америки скопились на границе США и Мексики

Сотни жителей Центральной Америки решили устроить показательную акцию на границе Мексики США . Демонстранты выступают против проводимой Белым домом политики сокращения притока мигрантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, первые автобусы с людьми, желающими попасть в Соединенные Штаты, приехали в мексиканскую Тихуану еще в минувший вторник.

В воскресенье прибывшие семьи стали группироваться в местечке Сан-Исидро, являющегося главным пунктом пропуска в американский штат Калифорния. Самые смелые вскарабкались на высокий забор — символ непреодолимой для нелегальных иммигрантов стены.