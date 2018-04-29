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«Караван» мигрантов подошел к американо‐мексиканской границе
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«Караван» мигрантов подошел к американо‐мексиканской границе 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Многочисленная группа мигрантов, которую ранее глава США Дональд Трамп назвал «караваном», приблизилась к американо‐мексиканской границе. Об этом сообщает CBS.
По сообщению издания, мигранты могут направиться в сторону Америки с целью отыскать убежище.
Участники каравана мигрантов собираются на границе США и Мексики. Ожидается, что они направятся в США в поисках убежища
— сообщение.
Ранее Трамп заявил, что США в качестве условия для перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики.
Уголовное дело по факту организации незаконной миграции иностранных граждан возбуждено против уроженца одной из республик Центральной Азии в столице. Мужчина 1994 года рождения в составе группы злоумышленников обеспечил поддельными документами, дающими право находиться на территории России, нескольких человек.
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