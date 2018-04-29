«Караван» мигрантов подошел к американо‐мексиканской границе

Многочисленная группа мигрантов, которую ранее глава США Дональд Трамп назвал «караваном», приблизилась к американо‐мексиканской границе. Об этом сообщает CBS.

По сообщению издания, мигранты могут направиться в сторону Америки с целью отыскать убежище.

Участники каравана мигрантов собираются на границе США и Мексики . Ожидается, что они направятся в США в поисках убежища

— сообщение.

Ранее Трамп заявил, что США в качестве условия для перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики.