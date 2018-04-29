С лужайки Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб‍ 

От дуба, посаженного президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, не осталось и следа.
Издание Daily Mail приводит фотографию, где на месте посаженного неделю назад деревца видна лишь пожелтевшая трава. В Белом доме таинственное исчезновение пока никак не комментировали.
Макрон вместе со своей супругой Бриджит посетили Вашингтон и подарили лидеру США дуб из леса Бело. Там в период Первой мировой войны состоялось крупное сражение с участием американских военных.
"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", — написал Макрон в Twitter.