С лужайки Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб‍

Издание Daily Mail приводит фотографию, где на месте посаженного неделю назад деревца видна лишь пожелтевшая трава. В Белом доме таинственное исчезновение пока никак не комментировали.

Макрон вместе со своей супругой Бриджит посетили Вашингтон и подарили лидеру США дуб из леса Бело. Там в период Первой мировой войны состоялось крупное сражение с участием американских военных.