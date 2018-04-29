Появились новые сведения о встрече Трампа и Ким Чен Ына

СМИ рассказали новые данные о готовящейся встрече Трампа и Ким Чен Ына

Ранее в воскресенье администрация президента распространила подробности телефонного разговора Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа по итогам межкорейского саммита. В частности, лидеры США и Южной Кореи обсудили несколько возможных площадок для проведения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына и рассмотрели "достоинства и недостатки каждого из возможных мест" проведения встречи.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.