Появились новые сведения о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп не рассматривали США или КНДР в качестве возможной места для проведения американо-северокорейского саммита, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации южнокорейского президента.
Ранее в воскресенье администрация президента распространила подробности телефонного разговора Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа по итогам межкорейского саммита. В частности, лидеры США и Южной Кореи обсудили несколько возможных площадок для проведения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына и рассмотрели "достоинства и недостатки каждого из возможных мест" проведения встречи.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
В настоящее время ведется подготовка к встрече президента США и лидера КНДР. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели". Ранее в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что встреча лидеров США и КНДР может состояться в Монголии или Сингапуре.