Ещё
Караван мигрантов подошел к границе США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Караван мигрантов подошел к границе США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На границе Мексики с США остановился караван мигрантов из стран Центральной Америки, сообщают СМИ.
Около 400 мигрантов находятся между Тихуаной (Мексика) и Сан-Диего (США) на мексиканской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Мигранты заявляют, что они «не преступники, а работники», некоторые из них забираются на забор, наблюдая за американской стороной, где собралась группа поддержки мигрантов.
Поход мигрантов получил название «Крестный путь мигранта». Такие походы проводятся с 2010 года, чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов.
Мексика признает, что мигранты находятся на ее территории незаконно и уже выслала многих из страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США пожелали присоединения России к «демократическому миру» Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны Трамп обругал экс-директора ФБР
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»376
Военные базы в Сирии подверглись новому удару323
Миллионеры бегут за границу965
Европе посоветовали учиться у России10
За отдых в России придется платить45
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение