Караван мигрантов подошел к границе США

На границе Мексики США остановился караван мигрантов из стран Центральной Америки, сообщают СМИ.

Около 400 мигрантов находятся между Тихуаной (Мексика) и Сан-Диего (США) на мексиканской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

Мигранты заявляют, что они «не преступники, а работники», некоторые из них забираются на забор, наблюдая за американской стороной, где собралась группа поддержки мигрантов.

Поход мигрантов получил название «Крестный путь мигранта». Такие походы проводятся с 2010 года, чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов.

Мексика признает, что мигранты находятся на ее территории незаконно и уже выслала многих из страны.