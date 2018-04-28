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Армия США ускорила обучение солдат в 13 раз
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Армия США создала ИИ, ускоривший обучение солдат в 13 раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: US Army
Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий армии США создали новую систему искусственного интеллекта, которая помогает солдатам тренировать свою внимательность, память и рациональнее вести себя на поле боя, что ускорило их подготовку в 13 раз.
"Эта система станет частью боевой машины пехоты нового поколения, одним из компонентов ее программной начинки, которая будет помогать бойцам собирать, объединять и обрабатывать информацию о ходе сражения с разных уголков поля битвы", — заявил Раджгопал Каннан (Rajgopal Kannan) из Исследовательской лаборатории армии США в Адельфи.
В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность создавать сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.
К примеру, только за два последних года ученые создали ИИ, способные обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины. В начале прошлого года ученые представили систему ИИ, умеющую отличать родинки от рака кожи лучше, чем это делают самые опытные дерматологи.
Армия США и математики из университета Южной Калифорнии достаточно давно пытаются создать систему искусственного интеллекта, которая бы помогала бойцам вооруженных сил страны быстрее находить потенциальные источники опасности, такие как мины или растяжки, и точнее оценивать все плюсы и минусы потенциальных укрытий на поле боя.
Подобные интеллектуальные помощники можно использовать не только в качестве "советников" для солдат, но и для ускорения их обучения — ориентируясь на подсказки компьютера, бойцы будут быстрее запоминать типичные признаки того, какая опасность ожидает их впереди, и чаще избегать ее.
Для создания подобной системы ученые и их партнеры из Армии США использовали не обычные компьютеры, а так называемые программируемые вентильные матрицы — микрочипы, работу каждого компонента которого можно поменять уже после их изготовления. Такие устройства, FPGA-матрицы, сегодня используются при создании электронной начинки космических телескопов, систем связи и других областей, где необходимо низкое энергопотребление и высокая гибкость в работе.
Переход на вентильные матрицы позволил ученым снизить энергопотребление всей системы в 10 раз без потери производительности, что позволит встраивать ее в боевую технику и в боевые костюмы солдат. Первые тесты этой системы показали, что она позволяет обучать солдат примерно в 12 и 13 раз быстрее, чем другие системы ИИ, работающие на обычных процессорах или видеокартах.
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