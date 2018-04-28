СМИ узнали о сомнениях разведки США по КНДР

СМИ узнали о сомнениях разведки США в закрытии ядерного полигона КНДР

Крупнейший полигон Северной Кореи Пунгери для испытания ядерного оружия остается пригодным для эксплуатации, и решение о его закрытии может быть легко пересмотрено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

«Нет причин полагать, что Пунгери больше не функционирует», — сказал один из источников агентства.

В то же время второй собеседник констатировал наличие на полигоне незначительных геологических разрушений.

О том, что расположенный в гористой местности у подножия потухшего вулкана Пэктусан полигон Пунгери больше не пригоден для эксплуатации, сообщала газета Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. В сентябре 2017 г. после проведения испытаний водородной бомбы подземная инфраструктура полигона обрушилась, писали СМИ.