СМИ узнали о сомнениях разведки США по КНДР

Крупнейший полигон Северной Кореи Пунгери для испытания ядерного оружия остается пригодным для эксплуатации, и решение о его закрытии может быть легко пересмотрено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.
«Нет причин полагать, что Пунгери больше не функционирует», — сказал один из источников агентства.
В то же время второй собеседник констатировал наличие на полигоне незначительных геологических разрушений.
О том, что расположенный в гористой местности у подножия потухшего вулкана Пэктусан полигон Пунгери больше не пригоден для эксплуатации, сообщала газета Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. В сентябре 2017 г. после проведения испытаний водородной бомбы подземная инфраструктура полигона обрушилась, писали СМИ.
В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о заключении мирного соглашения до конца 2018 г.