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Суд США отложил рассмотрение иска экс-порноактрисы против Трампа на конец июля
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Суд США отложил рассмотрение иска экс-порноактрисы против Трампа на конец июля 

RT на русском 29 минут назад
Американский суд перенёс рассмотрение иска экс-порноактисы Стефани Клиффорд против президента США Дональда Трампа на 27 июля.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката главы государства Майкла Коэна.
Юрист попросил отложить дело после того, как агенты ФБР провели обыск в доме и офисе Коэна.
Отмечается, что сотрудники ведомства искали записи о соглашении, которое Клиффорд подписала за несколько дней до президентских выборов 2016 года.
Ранее Трамп назвал проводимый ФБР обыск в офисе его адвоката «позором».
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