Суд США отложил рассмотрение иска экс-порноактрисы против Трампа на конец июля

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката главы государства Майкла Коэна.

Юрист попросил отложить дело после того, как агенты ФБР провели обыск в доме и офисе Коэна.

Отмечается, что сотрудники ведомства искали записи о соглашении, которое Клиффорд подписала за несколько дней до президентских выборов 2016 года.

Ранее Трамп назвал проводимый ФБР обыск в офисе его адвоката «позором».