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США продолжат расследовать «российское дело»
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США продолжат расследовать «российское дело» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Демократическая партия продолжит расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
≥≥ В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России
"Демократы будут продолжать расследование российских атак на наши выборы. Мы не будем отказываться от наших усилий отслеживать факты и защищать выборы от иностранного вмешательства. Нельзя терять время", — заявила Пелоси.
Она также призвала представителей Республиканской партии опубликовать расшифровки допросов, проведенных в ходе их расследования.
Ранее комитет по разведке палаты представителей опубликовал доклад по предполагаемому вмешательству России в выборы. В нем говорится об отсутствии доказательств сговора штаба президента США Дональда Трампа с россиянами.
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