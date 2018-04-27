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США внесли Россию в «опасный» список
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США внесли Россию в «опасный» список 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Офис Торгового представителя США включил 12 стран, в том числе и Россию, в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте офиса.
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«Офис Торгового представителя США внёс 12 стран — Алжир, Аргентину, Канаду, Чили, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Кувейт, Россию, Украину и Венесуэлу — в приоритетный список контроля. Проблемы в сфере интеллектуальной собственности станут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в этом году», — говорится в тексте.
Отмечается, что действия стран, внесённых в приоритетный список, вызывают «значительную обеспокоенность» США.
Всего в документе фигурируют 36 государств.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ежегодной краже интеллектуальной собственности, которая обходится Соединённым Штатам в сотни миллиардов долларов.
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