Экс-глава ФБР не считает фактом финансирование демократами «досье» на Трампа

Бывшему главе ФБР был задан вопрос, когда именно он узнал, что Национальный комитет Демократической партии и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон профинансировали подготовку досье с компрометирующей информацией на Трампа, который на тот момент являлся кандидатом республиканцев в президенты США. «Я до сих пор не знаю, что это — факт», — отметил Коми.

"Я видел это в СМИ, но я не знал точно, кто именно из демократов финансировал его. Мое понимание сводилось к тому, что первыми это финансировали республиканцы", — продолжал он, отвечая на уточняющие вопросы.

Он рассказал, что узнал о подготовке «досье» осенью 2017 года. «Мне рассказал об этом кто-то из старших сотрудников, который упомянул, что эта информация поступила от заслуживающего доверие источника — бывшего сотрудника спецслужбы союзного [США] государства. Мне вручили копию этого документа, в сентябре или октябре [2017 года], я точно не помню», — сказал Коми.

Он ответил отрицательно на вопрос, информировал ли он 44-го президента США Барака Обаму о том, кто стоит за «досье».

"Досье" на Трампа

В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл «досье» и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.