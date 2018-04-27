Экс-глава ФБР не считает фактом финансирование демократами «досье» на Трампа 

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми не считает, что финансирование руководством Демократической партии подготовки так называемого досье на президента США Дональда Трампа — это установленный факт. Соответствующее заявление Коми сделал в четверг в интервью телеканалу Fox News.
Бывшему главе ФБР был задан вопрос, когда именно он узнал, что Национальный комитет Демократической партии и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон профинансировали подготовку досье с компрометирующей информацией на Трампа, который на тот момент являлся кандидатом республиканцев в президенты США. «Я до сих пор не знаю, что это — факт», — отметил Коми.
"Я видел это в СМИ, но я не знал точно, кто именно из демократов финансировал его. Мое понимание сводилось к тому, что первыми это финансировали республиканцы", — продолжал он, отвечая на уточняющие вопросы.
Он рассказал, что узнал о подготовке «досье» осенью 2017 года. «Мне рассказал об этом кто-то из старших сотрудников, который упомянул, что эта информация поступила от заслуживающего доверие источника — бывшего сотрудника спецслужбы союзного [США] государства. Мне вручили копию этого документа, в сентябре или октябре [2017 года], я точно не помню», — сказал Коми.
Он ответил отрицательно на вопрос, информировал ли он 44-го президента США Барака Обаму о том, кто стоит за «досье».
"Досье" на Трампа
Подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над «досье» был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.
В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл «досье» и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.