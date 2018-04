Экс-глава ФБР не считает фактом финансирование демократами «досье» на Трампа 

"Я видел это в СМИ, но я не знал точно, кто именно из демократов финансировал его. Мое понимание сводилось к тому, что первыми это финансировали республиканцы", — продолжал он, отвечая на уточняющие вопросы.

Он рассказал, что узнал о подготовке «досье» осенью 2017 года. «Мне рассказал об этом кто-то из старших сотрудников, который упомянул, что эта информация поступила от заслуживающего доверие источника — бывшего сотрудника спецслужбы союзного [США] государства. Мне вручили копию этого документа, в сентябре или октябре [2017 года], я точно не помню», — сказал Коми.

"Досье" на Трампа

Подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США , выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal . Позднее к работе над «досье» был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил . По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.