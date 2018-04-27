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Трамп заявил, что экс-глава ФБР Коми «либо болен, либо глуп»
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Трамп заявил, что экс-глава ФБР Коми «либо болен, либо глуп» 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия экс-главы ФБР Джеймса Коми указывают на то, что он «либо очень болен, либо очень глуп».
"Все ли верят, что происходит. Джеймс Коми не может определить, что такое утечка. Он незаконно выдал секретную информацию, но не понимает, что он сделал или насколько это серьезно. Он лгал повсеместно, чтобы скрыть это. Он либо очень болен, либо очень глуп", — написал Трамп в своем Twitter.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный со своего поста в мае прошлого года, в мемуарах «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным.
Ранее сам Трамп раскритиковал Коми после частичной публикации его мемуаров с нелестными отзывами о нем. По его словам, «Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец», который «сливал засекреченную информацию, за что должен быть отдан под суд».
Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.
Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав «неэффективным руководителем». Противники главы государства связывали это с расследованием о «вмешательстве РФ» в выборы в США и «российских» связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.
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