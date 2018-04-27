Трамп назвал бывшего директора ФБР «либо больным, либо глупым»

"Верит ли кто-нибудь в то, что происходит, — поинтересовался американский лидер в своем Twitter. — Джеймс Коми не в состоянии определить, что такое утечка. Он незаконно сливал секретную информацию, но не понимает, что делал, и насколько это серьезно". По мнению хозяина Белого дома, экс-директор ФБР «лгал везде, где только мог, дабы скрыть это». «Он либо очень болен, либо очень глуп», — заключил президент.

Коми был отправлен в отставку по решению Трампа в мае 2017 года. Недавно в свет вышли мемуары бывшего главы ФБР, в которых тот нелестно отзывается о действующем президенте США, в частности, сравнивая его руководящий стиль с повадками мафиозных боссов. Трамп со своей стороны резко критикует Коми за утечки в прессу закрытой информации из ФБР.