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Иску Демократов на Трампа, Россию и WikiLeaks предсказали провал в суде
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Иску Демократов на Трампа, Россию и WikiLeaks предсказали провал в суде 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Иск Национального комитета Демократов (НКД) на Россию, WikiLeaks и предвыборную кампанию Трампа в американском обществе встретили с одинаковым количеством поддержки и насмешки, пишет The Hill. В статье профессор права из Австралии заключила, что дело НКД не устоит в суде из-за отсутствия прочной правовой основы.
Одной из причин профессор называет то, что у Демократов практически нет фактов, подтверждающих конспирацию между Трампом и российской стороной. Кроме того, этот иск вряд ли сможет нарушить иммунитет России согласно Закону Соединенных Штатов об иммунитетах иностранных суверенов.
Напомним, Россия обвиняется во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и в помощи кандидатуре Дональда Трампа.
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