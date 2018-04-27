Иску Демократов на Трампа, Россию и WikiLeaks предсказали провал в суде

Иск Национального комитета Демократов (НКД) на Россию WikiLeaks и предвыборную кампанию Трампа в американском обществе встретили с одинаковым количеством поддержки и насмешки, пишет The Hill. В статье профессор права из Австралии заключила, что дело НКД не устоит в суде из-за отсутствия прочной правовой основы. Одной из причин профессор называет то, что у Демократов практически нет фактов, подтверждающих конспирацию между Трампом и российской стороной. Кроме того, этот иск вряд ли сможет нарушить иммунитет России согласно Закону Соединенных Штатов об иммунитетах иностранных суверенов. Напомним, Россия обвиняется во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и в помощи кандидатуре Дональда Трампа.