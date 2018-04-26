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Сенатский комитет США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора по России
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Сенатский комитет США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора по России 

Ведомости 35 минут назад
Юридический комитет сената США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы, сообщает Associated Press. Документ предполагает, что уволить спецпрокурора имеет право только министр юстиции, если к тому есть серьезные основания. Также документ закрепляет за спецпрокурором право запросить юридическое обоснование своего увольнения в течение 10 дней после принятия соответствующего решения.
Авторами законопроекта стали республиканцы Том Тиллис и Линдси Грэм, а также демократы Крис Кунс и Кори Букер. За принятие документа проголосовали 14 сенаторов, против — 7. Это означает, что документ будет вынесен на рассмотрение верхней палаты Конгресса США.
О том, что Трамп собирался уволить Мюллера в начале 2018 г. писала The New York Times. По информации издания сделать это президент собирался еще в июне 2017 г., но отставке помешал адвокат Белого дома Дональд Макган, пообещав в этом случае также оставить свой пост. Он был уверен, что отставка Мюллера была бы воспринята как попытка Белого дома оказать влияние на расследование. Ранее стало известно о намерении Мюллера допросить по российскому делу и самого Трампа.
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