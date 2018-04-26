В США на нефтезаводе произошел взрыв

По словам начальника пожарной службы города Сьюпириор Стива Панджера, предположительно, взорвалась небольшая емкость, в которой была или сырая нефть, или битум.

После взрыва начался пожар. Персонал был эвакуирован. Огонь сначала удалось взять под контроль, но затем он разгорелся повторно.

Он затруднился сообщить данные о состоянии пострадавших. По информации телеканала, в больницы доставлено пять человек, жертв нет.

Полиция города в своем Twitter сообщает, что объявлена эвакуация людей в радиусе одной мили от завода.