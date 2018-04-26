Ещё
В США на нефтезаводе произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США на нефтезаводе произошел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Около 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Висконсин в четверг, сообщает телеканал ABC.
По словам начальника пожарной службы города Сьюпириор Стива Панджера, предположительно, взорвалась небольшая емкость, в которой была или сырая нефть, или битум.
После взрыва начался пожар. Персонал был эвакуирован. Огонь сначала удалось взять под контроль, но затем он разгорелся повторно.
Он затруднился сообщить данные о состоянии пострадавших. По информации телеканала, в больницы доставлено пять человек, жертв нет.
Полиция города в своем Twitter сообщает, что объявлена эвакуация людей в радиусе одной мили от завода.
РИА Новости: последние новости
Трамп раскритиковал заявления СМИ об уступках в переговорах с КНДР В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди Трамп провел свой первый государственный ужин в честь визита Макрона
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам190
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1224
У террористов нашли химикаты из Солсбери78
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство63
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение