США будут расширять военную операцию в Сирии 

США расширят борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «ИГ» в Сирии и пока не будут выводить войска из этой страны, поскольку террористы усиливают свои операции. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, передает ТАСС.
«Пока мы не намерены выводить войска из Сирии. Вы увидите активизацию операций в долине реки Евфрат в ближайшие дни», — сказал он.
По его словам, будут активизированы и операции на границе Сирии и Ирака. Мэттис отметил, что США привлекут больше региональной поддержки. «Вероятно, это будут самые большие изменения на данный момент», — подчеркнул он.
На данный момент в Сирии находятся около 2 тысяч американских военных, они оказывают поддержку местным дружественным им отрядам, в частности «Силам демократической Сирии», на которые возглавляемая США контртеррористическая коалиция возлагает задачу по удержанию районов, освобожденных от ИГ. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты очень скоро выведут своих военнослужащих из республики, это должно случиться после разгрома террористов.