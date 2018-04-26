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Комитет Сената США одобрил законопроект, запрещающий президенту уволить Мюллера
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Комитет Сената США одобрил законопроект, запрещающий президенту уволить Мюллера 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США большинством голосов одобрил законопроект, который запретит президенту уволить специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых России попыток вмешаться в американские президентские выборы. В поддержку документа высказались 14 сенаторов, против — только семь.
Документ теперь должен поступить на голосование полного состава Сената.
Законопроект, текст которого долго не могли согласовать из-за разногласий как среди республиканцев, так и среди демократов, подразумевает, что уволить специального прокурора сможет исключительно министр юстиции и при наличии веского повода, например, превышение полномочий. Авторами законопроекта выступили республиканцы Том Тиллис (от штата Северная Каролина) и Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), а также демократы Кори Букер (от штата Нью— Джерси) и Крис Кунс (от штата Делавэр). Законопроект также предусматривает введение так называемого «окна» в 10 дней, в течение которых после решения об увольнении спецпрокурора он может запросить юридическое обоснование данного шага. Если в течение этого срока будет доказано, что причина для отстранения спецпрокурора от своих обязанностей не является убедительной, он может продолжить свое расследование.
Мюллер был назначен Минюстом в мае 2017 года вскоре после того, как Трамп в начале мая того же года уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. Спецпрокурор ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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