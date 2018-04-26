Комитет Сената США одобрил законопроект, запрещающий президенту уволить Мюллера

Документ теперь должен поступить на голосование полного состава Сената.

Законопроект, текст которого долго не могли согласовать из-за разногласий как среди республиканцев, так и среди демократов, подразумевает, что уволить специального прокурора сможет исключительно министр юстиции и при наличии веского повода, например, превышение полномочий. Авторами законопроекта выступили республиканцы Том Тиллис (от штата Северная Каролина) и Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), а также демократы Кори Букер (от штата Нью— Джерси) и Крис Кунс (от штата Делавэр ). Законопроект также предусматривает введение так называемого «окна» в 10 дней, в течение которых после решения об увольнении спецпрокурора он может запросить юридическое обоснование данного шага. Если в течение этого срока будет доказано, что причина для отстранения спецпрокурора от своих обязанностей не является убедительной, он может продолжить свое расследование.

Мюллер был назначен Минюстом в мае 2017 года вскоре после того, как Трамп в начале мая того же года уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР . Спецпрокурор ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.