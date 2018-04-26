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В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди
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Джигарханян впал в кому

В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальные архивы США в четверг опубликовали последнюю партию — свыше 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
"Основываясь на обзорах, которые провели агентства в соответствии с распоряжением президента, нацархивы опубликовали 3539 документов 15 декабря, 10 744 документа 17 ноября, 13 213 документов 9 ноября и 676 документов 3 ноября прошлого года. Опубликованные сегодня 19 045 документов представляют финальный релиз документов", — сообщается в пресс-релизе на сайте национальных архивов.
Как отмечается, вся информация, которая на данный момент осталась засекреченной, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.
Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал действующий в тот момент президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.
Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.
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