В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди

"Основываясь на обзорах, которые провели агентства в соответствии с распоряжением президента, нацархивы опубликовали 3539 документов 15 декабря, 10 744 документа 17 ноября, 13 213 документов 9 ноября и 676 документов 3 ноября прошлого года. Опубликованные сегодня 19 045 документов представляют финальный релиз документов", — сообщается в пресс-релизе на сайте национальных архивов.

Как отмечается, вся информация, которая на данный момент осталась засекреченной, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал действующий в тот момент президент Джордж Буш-старший . Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.