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Обнародованы документы по делу об убийстве Кеннеди
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В США обнародовали последнюю партию документов по делу об убийстве Кеннеди 

RT на русском 1 час назад
Фото: John F. Kennedy Presidential Library and Museum
Национальный архив США выложил в открытый доступ заключительную партию секретных документов, касающихся дела об убийстве экс-президента страны Джона Кеннеди.
Как отмечается в пресс-релизе, новый блок содержит 19 045 документов.
В 2017 году президент США Дональд Трамп принял решение рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Файлы публиковались частями, первая была обнародована 24 июля.
В частности, в одном из документов рассказывается о связи между убийством 35-го американского президента и покушением на лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас).
RT на русском: последние новости
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