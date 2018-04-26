Ещё
Трамп рассказал о своей жёсткости к РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

Трамп рассказал о своей жёсткости по отношению к России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что жёстко относится к России.
«Нет тайного сговора у меня с Россией. Никто не был жёстче по отношению к России, чем я. Можете спросить президента (Владимира) Путина об этом», — заявил Трамп в интервью Fox News.
≥≥ Трамп унизил Макрона
Он отметил, что США ввели дополнительные сборы на поставку алюминия и добавил, что Россия поставляет много алюминия в Соединённые Штаты. США также выслали, по его словам, 60 российских «так называемых дипломатов».
«Никто не был жёстче», — повторил Трамп.
Ранее глава США заявлял, что «нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп».
RT на русском: последние новости
Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks Трамп произнёс тост в честь дружбы Франции и США СМИ: В сенате США отложили слушания по кандидатуре врача Трампа на пост министра
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…345
Макаревич снова оскорбил россиян787
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море257
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение