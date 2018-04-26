Кандидат Трампа на пост министра по делам ветеранов взял самоотвод 

ТАСС, 26 апреля. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра по делам ветеранов главный врач Белого дома Ронни Джексон решил взять самоотвод. Об этом сообщается в четверг в заявлении Джексона, распространенном телекомпанией NBC.
"В то время как я всегда буду благодарен за доверие, которое оказал мне президент Трамп, предоставив эту возможность, я с сожалением снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов", — говорится в тексте.
Джексон также прокомментировал ряд обвинений в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, выдвинутые в его адрес. «Обвинения в мой адрес абсолютно ложные и сфабрикованные. Если бы за ними стояло какое-то обоснование, меня бы никогда не выбрали и не доверили бы мне такую сложную и важную должность, как личный доктор трех президентов», — заявил он.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что члены комитета по делам ветеранов Сената Конгресса США с прошлой недели проводят проверку в отношении Джексона. В публикации отмечалось, что главврача Белого дома подозревают в ряде нарушений. В их числе — создание нездоровой рабочей обстановки и чрезмерное употребление алкоголя на рабочем месте. На чем именно основаны данные обвинения, газета не уточняла.
В марте президент США отправил в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина, выдвинув на этот пост Джексона. Причина данного решения официально не разъяснялась. Джексон с 1995 года в разное время служил в ВМС США и Корпусе морской пехоты военным врачом, в том числе с 2005 года отвечал за медицинскую помощь американским военнослужащим во время операции «Иракская свобода». После этого он работал главным врачом Белого дома при администрациях Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и при нынешнем президенте США Дональде Трампе.