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Кандидат Трампа на пост министра по делам ветеранов взял самоотвод
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Кандидат Трампа на пост министра по делам ветеранов взял самоотвод 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТАСС, 26 апреля. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра по делам ветеранов главный врач Белого дома Ронни Джексон решил взять самоотвод. Об этом сообщается в четверг в заявлении Джексона, распространенном телекомпанией NBC.
"В то время как я всегда буду благодарен за доверие, которое оказал мне президент Трамп, предоставив эту возможность, я с сожалением снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов", — говорится в тексте.
Джексон также прокомментировал ряд обвинений в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, выдвинутые в его адрес. «Обвинения в мой адрес абсолютно ложные и сфабрикованные. Если бы за ними стояло какое-то обоснование, меня бы никогда не выбрали и не доверили бы мне такую сложную и важную должность, как личный доктор трех президентов», — заявил он.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что члены комитета по делам ветеранов Сената Конгресса США с прошлой недели проводят проверку в отношении Джексона. В публикации отмечалось, что главврача Белого дома подозревают в ряде нарушений. В их числе — создание нездоровой рабочей обстановки и чрезмерное употребление алкоголя на рабочем месте. На чем именно основаны данные обвинения, газета не уточняла.
В марте президент США отправил в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина, выдвинув на этот пост Джексона. Причина данного решения официально не разъяснялась. Джексон с 1995 года в разное время служил в ВМС США и Корпусе морской пехоты военным врачом, в том числе с 2005 года отвечал за медицинскую помощь американским военнослужащим во время операции «Иракская свобода». После этого он работал главным врачом Белого дома при администрациях Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и при нынешнем президенте США Дональде Трампе.
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WP: демпартия США подала в суд на РФ, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks AP: представители комитета Сената три часа говорили с Весельницкой о "досье" на Трампа Программа защиты нелегалов в США может быть возобновлена по решению суда
Комментарии  Ещё 6 источников 
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