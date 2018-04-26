Кандидат Трампа на пост министра по делам ветеранов взял самоотвод

"В то время как я всегда буду благодарен за доверие, которое оказал мне президент Трамп, предоставив эту возможность, я с сожалением снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов", — говорится в тексте.

Джексон также прокомментировал ряд обвинений в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, выдвинутые в его адрес. «Обвинения в мой адрес абсолютно ложные и сфабрикованные. Если бы за ними стояло какое-то обоснование, меня бы никогда не выбрали и не доверили бы мне такую сложную и важную должность, как личный доктор трех президентов», — заявил он.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что члены комитета по делам ветеранов Сената Конгресса США с прошлой недели проводят проверку в отношении Джексона. В публикации отмечалось, что главврача Белого дома подозревают в ряде нарушений. В их числе — создание нездоровой рабочей обстановки и чрезмерное употребление алкоголя на рабочем месте. На чем именно основаны данные обвинения, газета не уточняла.