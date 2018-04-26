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Врач Трампа отрицает, что напился и разбил машину
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Врач Трампа отрицает, что напился и разбил машину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
ВАШИНГТОН, 26 пр — РИА Новости. Кандидат на пост министра США по делам ветеранов, главный врач Белого дома Ронни Джексон отрицает, что разбил машину в пьяном виде.
"Могу вам сказать, что машину я не бил", — заявил Джексон журналистам.
Газета New York Times сообщила ранее, что Джексон разбил машину во время вечеринки, как — газета не уточняет. Издание также сообщило, что Джексон выписал сотруднику аппарата Белого дома большое количество таблеток наркотического болеутоляющего, что могло быть нарушением. Контр-адмирал Джексон работает врачом президента США.
Ранее сообщалось, что сенат США задержал слушания по утверждению Джексона министром по делам ветеранов. Ряд СМИ сообщали, что Джексона в прошлом обвиняли в злоупотреблениях по службе.
Телеканал CNN заявлял, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а также что его обвиняли в употреблении алкоголя на рабочем месте и в слишком широком использовании права выписывать сильнодействующие лекарства.
Президент Дональд Трамп поддержал Джексона, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.
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