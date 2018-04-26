Ещё
Пентагон решил пойти навстречу России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Пентагон решил пойти навстречу России по санкциям 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости сделать исключения из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии. С такой просьбой он обратился к сенату страны, предает РИА Новости.
Выступая в верхней палате Конгресса США, глава Пентагона отметил, что все три вышеперечисленные страны приобретают большое количество военного оборудования у России. Однако их руководство, по утверждению чиновника, «стремится к тому, чтобы покупать больше американских вооружений».
≥≥ США заявили о "крупнейшем сдвиге" в Сирии
В то же время, по словам Мэттиса, список таких стран может быстро меняться.
В феврале этого года сообщалось, что США не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором.
В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за сделки с которыми могут быть введены санкции. В него вошли «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и ряд других.
Помимо этого, в списке значились ФСБ России, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), «Специальный технологический центр», «Цифровое оружие и защита», а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).
Президент США Дональд Трамп 2 августа прошлого года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Согласно ему, ограничительные меры могут коснуться сотрудничающих с ними лиц и компаний третьих стран.
В марте 2017-го агентство передавало слова представителя «Рособоронэкспорта» Владимира Ерещенко о том, что 45 процентов поставок военной техники приходится на страны Азиатско-тихоокеанского региона. В частности, Вьетнам — один из крупнейших покупателей российского оружия в мире, сообщал ТАСС. За последние годы с Ханоем было подписано контрактов на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии18  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях507
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии50
Центр Москвы превратился в ад40
Россия успокоила «запуганных» морпехов США82
Собчак смогла договориться с Киевом366
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение