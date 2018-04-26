Пентагон решил пойти навстречу России по санкциям

В то же время, по словам Мэттиса, список таких стран может быстро меняться.

В феврале этого года сообщалось, что США не исключают введения в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором.

Помимо этого, в списке значились ФСБ России , Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ ), «Специальный технологический центр», «Цифровое оружие и защита», а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Президент США Дональд Трамп 2 августа прошлого года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана КНДР . Согласно ему, ограничительные меры могут коснуться сотрудничающих с ними лиц и компаний третьих стран.