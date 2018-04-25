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США пострадают от выхода из сделки по атому больше всех
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США больше всех пострадают от выхода из сделки по атому, заявили в Иране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Больше всего от выхода из сделки по иранскому атому пострадают США, так как мир утратит к ним доверие, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.
Шейх аль-Ислам отметил, что Трамп и Макрон "ошибаются", так как никто не может изменить СПВД.
"Если Америка выйдет из СПВД, то она и пострадает, ибо утратит доверие мира. Если с конкретным государством было заключено соглашение, а через какое-то время пришло новое правительство, то нелогично считать, что оно может торпедировать обязательства. Америка пострадает в первую очередь, так как мир не сможет полагаться на сотрудничество с властями этой страны", — заявил Шейх аль-Ислам.
Он подчеркнул, что слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Иран выйдет из сделки в случае выхода из нее США верны.
"Но я не думаю, что США выйдут из этого соглашения", — отметил дипломат.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
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