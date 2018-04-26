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Доллар дешевеет в коррекции после ралли в среду
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Доллар дешевеет в коррекции после ралли в среду 

Прайм 45 минут назад
Курс доллара в четверг перешел к коррекционному снижению после ралли в среду на фоне роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару рос до 1,2175 доллара за евро против 1,2161 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 109,34 иены за доллар со 109,43 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 91,15 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в среду впервые с января 2014 года поднялась выше 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране и опасений роста госдолга США.
При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости американской валюты в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 1-2 мая. Большинство инвесторов ждут от регулятора более активного повышения ставки в этом году, чем ожидалось ранее.
"Если только на фондовых биржах США случится очень маловероятный сейчас биржевой крах, ФРС США может засомневаться в повышении процентной ставки в июне", — приводит агентство Рейтер мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
"При этом пока рынок стабилен на фоне роста доходности гособлигаций, курс доллара к валютам стран G10 может взлететь еще выше", — добавил аналитик.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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