NYT: в США за неделю продано уже более 600 тыс. копий мемуаров экс-главы ФБР Коми

Газета в качестве сравнения приводит итоги продаж скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» американского журналиста Майкла Вулфа , которая вышла в свет 5 января и потом уверенно возглавила список бестселлеров книжных магазинов страны. Произведение Вулфа продано на настоящий момент тиражом более 2 млн экземпляров, данный показатель за первую неделю превышал 200 тысяч.

Экс-глава ФБР в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. В частности, Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.

Президент США ранее в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом и мразью, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью на этой неделе признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.