NYT: в США за неделю продано уже более 600 тыс. копий мемуаров экс-главы ФБР Коми 

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Объем продаж в США мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» составил более 600 тыс. экземпляров в бумажном, цифровом и аудио форматах. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные, полученные от издательского дома Flatiron Books.
Газета в качестве сравнения приводит итоги продаж скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» американского журналиста Майкла Вулфа, которая вышла в свет 5 января и потом уверенно возглавила список бестселлеров книжных магазинов страны. Произведение Вулфа продано на настоящий момент тиражом более 2 млн экземпляров, данный показатель за первую неделю превышал 200 тысяч.
Экс-глава ФБР в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. В частности, Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.
Президент США ранее в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом и мразью, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью на этой неделе признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.
В мае прошлого года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп выдвинул на должность главы ведомства Кристофера Рея.