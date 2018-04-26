Врач Трампа снял свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач президента США Ронни Джексон не будет выдвигаться на пост министра по делам ветеранов, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление Джексона.

Джексон работает врачом президента США и имеет ранг контр-адмирала. Ранее сообщалось, что он готов отказаться от выдвижения из-за выдвинутых против него в СМИ обвинений.

"Обвинения против меня абсолютно неверны и сфабрикованы. Если бы у них были какие-то основания, я бы не был выбран на такую деликатную и важную роль, как врач трех президентов за последние 12 лет", — говорится в заявлении Джексона.

"К сожалению, я снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов ", — заявил Джексон.

Газета New York Times сообщила ранее, что Джексон разбил машину во время вечеринки в пьяном состоянии. Каким образом он ее разбил, газета не уточняет. Издание также сообщило, что Джексон выписал сотруднику аппарата Белого дома большое количество таблеток наркотического болеутоляющего, что могло быть нарушением. Контр-адмирал Джексон работает врачом президента США.

Ранее сообщалось, что сенат США задержал слушания по утверждению Джексона министром по делам ветеранов. Ряд СМИ сообщали, что Джексона в прошлом обвиняли в злоупотреблениях по службе.

Телеканал CNN заявлял, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а его также обвиняли в употреблении алкоголя на рабочем месте и в слишком широком использовании права выписывать сильнодействующие лекарства.

Президент Дональд Трамп поддержал Джексона, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.