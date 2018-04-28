Обвинения против врача в Белом доме оказались ложными, заявил Трамп

Врач президента США Ронни Джексон ранее был выдвинут на пост министра по делам ветеранов, но снял свою кандидатуру на фоне выдвинутых против него в СМИ обвинений.

"Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона", — написал президент в Twitter, упомянув о члене сенатского комитета по делам ветеранов Джоне Тестере, ранее выдвинувший ряд обвинений в адрес главврача Белого дома.

Трамп также призвал демократа, который представляет в сенате штат Монтана , уйти с поста.

"Тестер должен уйти с поста. Отличные люди Монтаны не будут поддерживать такого рода клевету, когда речь идет об отличном человеке. Адмирал Джексон из тех людей, кого жители Монтаны больше всего уважали бы и кем бы восхищались, а теперь совершенно без причины его репутация запятнана. Это нечестно, Тестер!" — добавил президент.

Перед тем как Джексон заявил, что снимает свою кандидатуру на пост, сенат США задержал слушания по его утверждению, некоторые сенаторы озвучили в его адрес обвинения, сходные с сообщениями СМИ. Например, телеканал CNN заявлял, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а также был замечен за употреблением алкоголя на рабочем месте и слишком широко использовал права выписывать сильнодействующие лекарства. Также ряд СМИ сообщали, что Джексона в прошлом обвиняли в злоупотреблениях по службе.

Джексон назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными. Президент Дональд Трамп поддержал Джексона, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.