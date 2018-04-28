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Обвинения против врача в Белом доме оказались ложными, заявил Трамп
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Обвинения против врача в Белом доме оказались ложными, заявил Трамп 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что служба безопасности не нашла доказательств обвинений, выдвинутых против экс-кандидата на пост министра по делам ветеранов Ронни Джексона.
Врач президента США Ронни Джексон ранее был выдвинут на пост министра по делам ветеранов, но снял свою кандидатуру на фоне выдвинутых против него в СМИ обвинений.
"Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона", — написал президент в Twitter, упомянув о члене сенатского комитета по делам ветеранов Джоне Тестере, ранее выдвинувший ряд обвинений в адрес главврача Белого дома.
Трамп также призвал демократа, который представляет в сенате штат Монтана, уйти с поста.
"Тестер должен уйти с поста. Отличные люди Монтаны не будут поддерживать такого рода клевету, когда речь идет об отличном человеке. Адмирал Джексон из тех людей, кого жители Монтаны больше всего уважали бы и кем бы восхищались, а теперь совершенно без причины его репутация запятнана. Это нечестно, Тестер!" — добавил президент.
Перед тем как Джексон заявил, что снимает свою кандидатуру на пост, сенат США задержал слушания по его утверждению, некоторые сенаторы озвучили в его адрес обвинения, сходные с сообщениями СМИ. Например, телеканал CNN заявлял, что Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а также был замечен за употреблением алкоголя на рабочем месте и слишком широко использовал права выписывать сильнодействующие лекарства. Также ряд СМИ сообщали, что Джексона в прошлом обвиняли в злоупотреблениях по службе.
Джексон назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными. Президент Дональд Трамп поддержал Джексона, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.
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