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Программа защиты нелегалов в США может быть возобновлена по решению суда
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Программа защиты нелегалов в США может быть возобновлена по решению суда 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Федеральный судья округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, Джон Бейтс обязал во вторник администрацию президента США Дональда Трампа разъяснить решение об отмене программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), в ином случае она будет возобновлена. Об этом говорится в распространенном постановлении.
Бейтс назвал решение исполнительной власти отменить программу «практически необъяснимым» и даже «незаконным». «Прекращение DACA было необоснованным и своенравным, потому что министерство [внутренней безопасности (МВБ)] не смогло убедительно разъяснить свои выводы о том, что программа является незаконной», — говорится в судебном документе.
Тем не менее судья дал МВБ 90 дней на предоставление более веских аргументов в пользу прекращения DACA. Если же министерство не справится с этим в срок, то распоряжение администрации по отмене программы будет аннулировано, а МВБ должно начать вновь принимать заявки от иностранцев в связи с возобновлением DACA.
В конце февраля Верховный суд США отказался рассматривать поданную Министерством юстиции петицию с призывом отменить вынесенное ранее в январе решение федерального суда в Сан-Франциско (штат Калифорния), который предписал временно возобновить программу.
Отмена DACA
В сентябре прошлого года Белый дом объявил о решении отменить программу DACA, введенную еще при предшественнике Трампа Бараке Обаме.
Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда ее обходом положений иммиграционного законодательства, сообщив, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу США было предложено за этот срок выработать альтернативу программе. После этого более 10 штатов подали в суд с требованием признать отмену DACA недействительной, поскольку, по их словам, такой шаг нарушает законные права иммигрантов.
Введенная при Обаме DACA распространялась на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с июня 2007 года. DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тысячам иностранцев. До отмены программы администрацией Трампа власти США одобряли по ней сотни тысяч заявок ежегодно.
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