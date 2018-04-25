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Сторонники независимости Калифорнии начнут сбор подписей
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Сторонники независимости Калифорнии начнут сбор подписей 

Российская Газета 1 час назад
Власти США разрешили сторонникам независимости штата Калифорния начать сбор подписей, необходимых для вынесения данного вопроса на референдум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
На первом этапе активистам движения Yes California требуется набрать к середине октября подписи минимум 365 880 избирателей, чтобы провести плебисцит. В случае успеха референдум может быть проведен параллельно с всеобщими выборами в 2020 году. Если большинство жителей Калифорнии поддержат выход штата из состава США, то через год им предстоит проголосовать второй раз, но уже по вопросу независимости региона.
"Мы понимаем то, что, на первый взгляд, придется долго ждать, — заявил один из основателей Yes California Луис Маринелли. — Однако нам требуется время, чтобы провести серьезный диалог с народом Калифорнии о том, почему ему надо поддержать идею референдума о независимости".
Даже в случае положительного исхода голосования, для получения Калифорнией статуса независимости необходимо, чтобы это одобрили граждане не менее половины остальных штатов США. Существуют также другие бюрократические процедуры, которые необходимо будет выполнить.
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