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Комиссия во Флориде расследует обстоятельства трагедии в школе, где погибли 17 человек
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Комиссия во Флориде расследует обстоятельства трагедии в школе, где погибли 17 человек 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Расследование всех обстоятельств бойни, устроенной в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 14 февраля нынешнего года, в результате которой 17 человек погибли и 15 получили ранения, начала во вторник комиссия штата Флорида. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АР).
По его информации, члены комиссии, назначенные губернатором Флориды Риком Скоттом, а также председателями палаты представителей и сената законодательного собрания этого штата, заслушают доклады об обеспечении безопасности в школах и о ходе полицейского расследования преступления, совершенного бывшим учащимся этой школы 19-летним Николасом Крузом. Свои рекомендации по усилению мер безопасности в школах комиссия должна представить к 1 января 2019 года.
"Нельзя допустить, чтобы те страдания, которые пережили дети в этой школе, повторились", — заявил на первом заседании комиссии ее председатель, шериф округа Пинеллас Боб Галтиери.
Как отметила телекомпания CNN, бойня во Флориде оказалась на девятом месте в перечне из 10 преступлений с самым большим числом жертв за последние десятилетия в США. На первом месте в этом списке стоит ЧП на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда жертвами нападения 64-летнего Стивена Пэддока стали 58 человек, а на 10-м месте — расстрел 14 почтовых служащих в Эдмонде (штат Оклахома) в августе 1986 года и теракт в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года, в результате которого погибли также 14 человек.
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