Трамп заявил о неприемлемых торговых барьерах ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Европейского союза есть торговые барьеры, которые неприемлемы для США. Об этом он сказал во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мы с президентом (Макроном. — RT) работаем над торговлей, торговля с Францией осложнена из-за Европейского союза. Я бы хотел иметь дело только с Францией. ЕС представляется нам очень жёстким, у них есть торговые барьеры, которые неприемлемы», — приводит слова американского президента CNN.
В марте Трамп заявил, что страны ЕС плохо относятся к США в сфере торговых отношений.