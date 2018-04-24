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Трамп заявил о неприемлемых торговых барьерах ЕС
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Трамп заявил о неприемлемых для США торговых барьерах ЕС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Европейского союза есть торговые барьеры, которые неприемлемы для США. Об этом он сказал во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мы с президентом (Макроном. — RT) работаем над торговлей, торговля с Францией осложнена из-за Европейского союза. Я бы хотел иметь дело только с Францией. ЕС представляется нам очень жёстким, у них есть торговые барьеры, которые неприемлемы», — приводит слова американского президента CNN.
В марте Трамп заявил, что страны ЕС плохо относятся к США в сфере торговых отношений.
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