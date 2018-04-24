На российских хакеров натравят Нацгвардию США

Военнослужащие Национальной гвардии США будут бороться с российскими хакерами в преддверии выборов в Конгресс, сообщает Bloomberg

По информации агентства, военнослужащих привлекли к обеспечению кибербезопасности в штате Западная Вирджиния. Их задача — не допустить вмешательства в выборы. В других штатах военных также привлекают с аналогичной целью перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Как отмечается, резервисты, которые обычно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, вместе с волонтерами работают над созданием системы киберзащиты. Ожидается, что к 2019 году такие кибердивизии будут работать в 38 штатах, и в них будут заняты около четырех тысяч военнослужащих. Чем именно они будут заниматься, командование не уточняет.

В январе этого года директор ЦРУ Майк Помпео, ныне выдвинутый на должность госсекретаря, предупредил о возможном вмешательстве России в грядущие выборы в Конгресс.