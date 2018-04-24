Личного врача Трампа обвинили в злоупотреблениях по службе

По данным издания, профильный комитет сената США отложил слушания по утверждению Джексона на пост министра по делам ветеранов, чтобы ознакомиться с данными обвинениями.

Как отмечается, личного врача президента США Дональда Трампа Джексона, в частности, обвиняют в чрезмерном выписывании лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте.

Ранее стало известно, что Трамп хочет переместить Джексона, главного врача Белого дома, на пост министра по делам ветеранов.