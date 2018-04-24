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Личного врача Трампа обвинили в злоупотреблениях по службе
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Личного врача Трампа обвинили в злоупотреблениях по службе 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Главного врача Белого дома Ронни Джексона обвинили в злоупотреблениях по службе. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, профильный комитет сената США отложил слушания по утверждению Джексона на пост министра по делам ветеранов, чтобы ознакомиться с данными обвинениями.
Как отмечается, личного врача президента США Дональда Трампа Джексона, в частности, обвиняют в чрезмерном выписывании лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте.
Ранее стало известно, что Трамп хочет переместить Джексона, главного врача Белого дома, на пост министра по делам ветеранов.
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