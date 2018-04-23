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Два демократа поддержали Помпео, практически обеспечив утверждение
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Два демократа поддержали Помпео, практически обеспечив утверждение 

РИА Новости 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Еще два сенатора-демократа поддержали кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США, практически обеспечив ему утверждение в сенате.
Демократы Джо Доннелли от штата Индиана и Джо Манчин от Западной Виргинии распространили заявления, в которых поддержали кандидатуру Помпео. Еще один сенатор-демократ поддержал Помпео ранее.
Учитывая, что у республиканцев 51 голос из 100 в сенате, при условии их единодушной поддержки Помпео должен быть утвержден полным составом сената. Из всех республиканцев лишь Рэнд Пол выражал сомнения относительно его кандидатуры и заявлял, что может проголосовать против.
При этом до утверждения полным составом сената Помпео должен пройти процедурное голосование в комитете по международным делам. Если Пол проголосует против, то в отсутствие заболевшего Джона Маккейна республиканцы могут не набрать достаточно голосов в комитете для утверждения Помпео. В этом случае руководство фракции все равно сможет его утвердить общим голосованием палаты.
Окончательное утверждение Помпео может состояться уже на этой неделе.
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