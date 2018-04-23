Два демократа поддержали Помпео, практически обеспечив утверждение

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости . Еще два сенатора-демократа поддержали кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США , практически обеспечив ему утверждение в сенате.

Демократы Джо Доннелли от штата Индиана и Джо Манчин от Западной Виргинии распространили заявления, в которых поддержали кандидатуру Помпео. Еще один сенатор-демократ поддержал Помпео ранее.

Учитывая, что у республиканцев 51 голос из 100 в сенате, при условии их единодушной поддержки Помпео должен быть утвержден полным составом сената. Из всех республиканцев лишь Рэнд Пол выражал сомнения относительно его кандидатуры и заявлял, что может проголосовать против.

При этом до утверждения полным составом сената Помпео должен пройти процедурное голосование в комитете по международным делам . Если Пол проголосует против, то в отсутствие заболевшего Джона Маккейна республиканцы могут не набрать достаточно голосов в комитете для утверждения Помпео. В этом случае руководство фракции все равно сможет его утвердить общим голосованием палаты.

Окончательное утверждение Помпео может состояться уже на этой неделе.